Eine Frau hielt sich am Donnerstag (04. Mai 2023) in der Herbstwiese in Gerhardshofen auf, als ihr gegen 12.30 Uhr ein junger Mann gegenübertrat. Dieser ließ auf einmal seine Hose herunter und fasste sich vor seinem Opfer selbst an. Anschließend ging er in eine unbekannte Richtung weg, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitag mitteilte.

Anhand der abgegebenen Beschreibung der Geschädigten leitete die Polizeiinspektion Neustadt a.d. Aisch eine Fahndung nach dem Exhibitionisten ein. Wenig später trafen Beamte den Tatverdächtigen auf einem nahegelegenen Supermarkt-Parkplatz an und nahmen ihn fest.

Exhibitionist in Gerhardshofen - Polizei fasst Täter nach seiner Flucht

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 16-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Nach der Aufnahme seiner Daten wurde der Jugendliche wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Ansbach leitete ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen gegen ihn ein.

Vorschaubild: © #230226/colourbox.de