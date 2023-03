Emskirchen vor 28 Minuten

Verkehrsunfall

18-Jähriger erleidet Schnittwunden: Auto überschlägt sich bei Unfall

In Emskirchen ist ein 18-jähriger Autofahrer am Freitag, dem 24. März 2023, mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve gefahren. Die Folge: Sein Auto geriet ins Schleudern und überschlug sich. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt.