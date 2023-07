Wie die Polizeiinspektion Neustadt/Aisch berichtet, ereignete sich zwischen den Ortschaften Ipsheim und Dottenheim ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Eine 66-Jährige war am Dienstagnachmittag (4. Juli 2023) gegen 14.10 Uhr auf der Bundesstraße 470 in Fahrtrichtung Dottenheim unterwegs. Zwischen Ipsheim und Dottenheim setzte sie dabei zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Frontalzusammenstoß auf B470 unvermeidbar

Das Auto der 66-Jährigen und der Wagen eines 26-Jährigen stießen daraufhin frontal zusammen. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurden beide Fahrzeuge laut Polizeiangaben in den Straßengraben geschleudert.

Beide Fahrzeugführer mussten von der anrückenden Feuerwehr geborgen werden. Die 66-Jährige wurde anschließend von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, während der 26-Jährige schwer verletzt per Hubschrauber abtransportiert werden musste.

Weiterhin wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert, um das Geschehen zu rekonstruieren. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro. Die B470 war bis zum Abschluss der Sachverhaltsaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.