Wer ab und an gerne ausgeht und den Abend in einer Bar oder Kneipe genießt, findet in Miltenberg verschiedene Möglichkeiten.

Wir verraten dir, welche Locations sich den Google-Bewertungen zufolge besonders lohnen.

Die besten Bars und Kneipen in Miltenberg - laut Bewertungen

1# Insgesamt 4,6 Sterne erhielt Faust Braustuben, Lounge, Biergarten "LBS". Punkten kann der Biergarten durch seine tolle Lage: Er liegt direkt am Main. Bei schönem Wetter kannst du es dir auf den Sitzplätzen im Freien gemütlich machen und das Mainpanorama genießen. Angeboten werden unter anderem das "Faust-Bier", Wein und diverse Cocktails. In angenehmem Flair kannst du außerdem Gerichte aus der regionalen Küche genießen.

Eine Besonderheit: Jedes Jahr gibt es verschiedene Events. Möchtest du gerne Live-Musik im Biergarten erleben, lohnt es sich, online Informationen über anstehende Events einzuholen. "Sehr schöner Biergarten mitten in Miltenberg, mit Blick auf den Main. Leckere Speisen werden hier zu kühlen Faust-Bieren serviert. Schattige Plätze unter dem Kastanienbaum, sehr freundliche Bedienungen, tolle und sehenswerte Gaststube und faire Preise", lobt ein Nutzer.

Adresse: Löwengasse 3, 63897 Miltenberg

Löwengasse 3, 63897 Miltenberg Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 11:00 bis 23:00 Uhr. Donnerstag von 15:00 bis 23:00 Uhr. Freitag und Samstag von 11:00 bis 00:00 Uhr. Sonntag von 11:00 bis 22:00 Uhr.

09371 2709 Webseite: https://faust-braustuben.de/

2# Für das Malibu gab es 4,5 Sterne. Auch das Malibu liegt nahe des Mainufers, sodass du einen schönen Ausblick hast. In der Kneipe gibt es zwar keine richtigen Speisen, jedoch Knabbereien, die den kleinen Hunger vertreiben. "Sehr freundliche, herzliche und aufmerksame Bedienung", schreibt eine Nutzerin. Mehrere Nutzer*innen heben positiv hervor, dass eigene Musikwünsche gerne gespielt werden. In gemütlicher Atmosphäre kannst du aus einer vielseitigen Getränkekarte wählen. Angeboten werden unter anderem Säfte, Softgetränke, Weine, Sekt, Bier und Cocktails.

Adresse: Mainstraße 49, 63897 Miltenberg

Mainstraße 49, 63897 Miltenberg Öffnungszeiten: Täglich von 17:00 bis 05:00 Uhr.

0170 2660106 Webseite: https://de-de.facebook.com/people/Miltenberg-Malibu/100054496358929/

3# Ebenfalls mit 4,5 Sternen konnte die Havana Bar punkten. Seit 2018 gibt es die Havana Bar in Miltenberg. Ein Highlight sind hier die schön angerichteten, kreativen Cocktail-Variationen, wie beispielsweise der "Tropical Fruit Cocktail". Daneben gibt es auch die Klassiker wie Bier, Spirituosen und Softdrinks, die du in gemütlicher Atmosphäre genießen kannst. Wie die Nutzer*innen verraten, wird hier mit einigen Speisen auch für den kleinen oder großen Hunger gesorgt. Insbesondere die Pizza wird positiv hervorgehoben. Ein Nutzer schreibt: "Leckere Cocktails, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, freundliche Bedienung."

Adresse: Mainstraße 41, 63897 Miltenberg

Mainstraße 41, 63897 Miltenberg Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag und Sonntag von 15:00 bis 02:00 Uhr. Freitag und Samstag von 15:00 bis 04:00 Uhr.

0173 6019464 Webseite: https://www.facebook.com/HAVANAbarMiltenberg/?locale=de_DE

4# 4,4 Sterne erhielt der Pub111. Ganz nach dem Motto "Eat, Drink and Sleep" handelt es sich bei dem Pub 111 um eine Altstadtbar und Unterkunft zugleich. Beliebt ist die Bar für ihr großes Angebot an Whiskys und Gins. Darüber hinaus gibt es viele Sorten an regionalen und internationalen Bieren, Cider, Softgetränken, Longdrinks, Shots und Liköre. Auch für den Hunger wird hier mit Snacks und Burgern gesorgt. "Sehr freundliche Bedienung, schöner Pub. Hier kann man einen schönen Abend verbringen", lobt ein Gast. Seit dem Jahr 2020 gibt es oberhalb der Bar eine Unterkunft. Diese kann von Kurzurlauber*innen ideal genutzt werden. Die Unterkunft liegt im Herzen der Altstadt Miltenbergs in der Fußgängerzone. Bist du mit dem Auto unterwegs, kannst du in der Umgebung am Main öffentliche Parkplätze finden und die kurze Strecke zu Fuß bewältigen. Ein Nutzer schreibt: "Einfache, günstige und saubere Zimmer in bester Altstadtlage."

Adresse: Hauptstraße 111, 63897 Miltenberg

Hauptstraße 111, 63897 Miltenberg Öffnungszeiten Altstadtbar: Freitag und Samstag ab 19 Uhr.

09371 5053750 Telefon Unterkunft: 09371 69343

09371 69343 Webseite: https://pub111.de/

5# Mit 4,4 Sternen konnte auch das Kalt-Loch Bräustüble überzeugen. Die Kalt-Loch-Bräu GmbH war von 1580 bis 2010 eine Brauerei in Miltenberg. Heute findet sich hier eine Brauereischänke, die auch verschiedene Gerichte anbietet. Besonders Wert wird hier auf eine regionale, saisonale und abwechslungsreiche Küche gelegt. Es gibt sowohl Gerichte für den kleinen als auch für den großen Hunger sowie spezielle Gerichte für Kinder. Zum Trinken gibt es verschiedene kühle Getränke wie Bier, Softdrinks, Cocktails, Wein vom ortsansässigen Weingut Weinfurtner, Kaffee und Spirituosen. "Hervorragendes Bier in guter Auswahl und zünftiges, deftiges Essen. Bei den Portionen wird jeder satt. Service sehr aufmerksam und nett", lobt ein*e Nutzer*in. Eine Besonderheit: Das Kalt-Loch Braustüble hat auch einen Foodtruck namens "Eska's Snack Stopp", den du zum Beispiel ideal für einen Kindergeburtstag nutzen kannst. Denn: der Foodtruck steht ab Mai dauerhaft in Elsenfeld Rück/Schippach am Spielplatz an der Antoniusstraße.