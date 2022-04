Am Freitag (25.04.22) um 06.30 Uhr, fuhr ein junger Mann mit seinem Auto von Eschau in Richtung Mönchberg, wie die Polizeiinspektion Obernburg mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links in den Gegenverkehr und touchierte dort ein entgegenkommendes Auto.

Der Wagen des Unfallverursachers kam nach der Berührung weiter ins Schleudern, stellte sich quer, sodass ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug frontal in die Beifahrerseite des Autos prallte. Der Unfallverursacher kam mit seinem Auto nach dem Aufprall noch von der Fahrbahn ab und blieb in einem Feld auf dem Dach liegen.

An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Alle Fahrer der drei beteiligten Autos wurden verletzt. Zwei davon mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr Eschau unterstütze den Abschleppdienst bei der Bergung der beschädigten Pkws und lenkte den Verkehr.