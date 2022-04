Bei einem Waldbrand ist am vergangenen Mittwoch (20.04.2022) ein Schaden entstanden, der sich Schätzungen zufolge auf eine niedrige fünfstellige Summe belaufen dürfte. Das teilte die Polizei am Montag (25.04.2022) mit. Nach aktuellen Ermittlungserkenntnissen könnte als Ursache auch eine Brandstiftung in Frage kommen. Daher bittet die Kriminalpolizei nun auch um Zeugenhinweise.



Kurz nach 12.00 Uhr war am Mittwochmittag bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über ein brennendes Waldstück zwischen Partenstein und Krommenthal eingegangen. Rund 70 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren brachten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Dennoch wurden rund ein Hektar Waldfläche in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei berichtet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Brandfahnder haben bei der Brandortbesichtigung auch unsachgemäß entsorgte Gegenstände aufgefunden, weswegen derzeit laut Polizei auch zumindest eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.

Waldbrand bei Partenstein: Wer kann Hinweise geben?

Zur weiteren Aufklärung des Brandfalles hofft die Kriminalpolizei nun auch auf Zeugenhinweise und richtet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

• Wer hat sich am Mittwochvormittag selbst im Wald zwischen Partenstein und Krommenthal aufgehalten?

• Wer ist im dortigen Bereich auf Personen aufmerksam geworden?

• Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Brandursache beitragen können?



Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

Vorschaubild: © Ylvers/pixabay (Symbolbild)