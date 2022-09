In der Nacht zum Mittwoch (7. September 2022) ist im Bereich des Golfplatzes Eichenfürst in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) ein Muldenkipper vollständig ausgebrannt. Ein danebenstehender Minibagger und rund 100 Quadratmeter Rasenfläche wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Kripo Würzburg von Brandstiftung aus. Daher hoffen die Beamt*innen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 01.30 Uhr hatte die integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Polizeieinsatzzentrale über einen Brand auf dem Golfplatzgelände informiert. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld am Einsatzort eintraf, stand der Muldenkipper bereits im Vollbrand. So berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Kreis Main-Spessart: Muldenkipper vollständig ausgebrannt

Die Freiwilligen Feuerwehren Glasofen und Altfeld waren schnell zur Stelle und begannen mit den Löscharbeiten. Der Schaden an dem Muldenkipper und dem danebenstehenden Minibagger dürfte sich insgesamt auf rund 40.000 Euro belaufen. Da vieles auf eine Brandstiftung hindeutet, hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Als wahrscheinlich gilt auch ein Tatzusammenhang zwischen dem Brand und weiteren Sachbeschädigungen, die im Zuge der Ermittlungen entdeckt worden sind. So wurden wohl ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch eine weitere Rasenfläche sowie Fahnen auf dem Golfplatzgelände beschädigt.

Der Kriminalpolizei Würzburg liegen Hinweise vor, wonach ein Zusammenhang mit einer bislang noch unbekannten Gruppe bestehen könnte. Diese hatte sich Mittwochnacht offenbar am Köhlerplatz aufgehalten.

Nach Brand: Polizei sucht nach Zeugen

Mögliche Zeug*innen, die etwas zu dem Brand oder der Gruppe sagen können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © pixabay.com/Alexas Fotos