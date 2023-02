Lohr am Main vor 56 Minuten

Verkehrsunfall

Ins Schleudern geraten: Auto kracht in den Gegenverkehr - vier Schwerverletzte

Am Dienstag (28. Februar 2023) ist es bei Lohr am Main zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann kam mit seinem Auto ins Schleudern und geriet dabei in den Gegenverkehr. Der Frontal-Crash mit einem entgegenkommenden Wagen war unvermeidbar.