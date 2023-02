Im Laufe eines Streits, der in einer Gaststätte in der Obertorstraße in Gemünden ausgetragen wurde, kam es am Montag (20. Februar 2023) zu einer gefährlichen Attacke.

Ein Mann spritzte seinem älteren Kontrahenten kurzerhand Pfefferspray ins Gesicht. Beide waren zwischen 55 und 60 Jahre alt, wie die Polizeistation Gemünden mitteilte.

Täter griff alkoholisiert nach Pfefferspray und verletzte seinen Kontrahenten

Später wurde bei dem Täter ein Alkoholtest durchgeführt, welcher 1,88 Promille ergab. Außerdem wurde bei dem 55-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet.

Nun erwartet den Täter eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Auch aus der Region: Von "Känguru" attackiert: Polizei ermittelt zu ungewöhnlicher Täterbeschreibung

Vorschaubild: © Symbolfoto: Matthias Hoch