Zellingen

Unwetterfolgen

Blitz schlägt in Dachstuhl ein: Massiver Schaden nach Wohnhausbrand

Bei einem Unwetter ist am Donnerstagabend (19. Mai 2022) ein Wohnhaus im Kreis Main-Spessart in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen war ein Blitz in den Dachstuhl eingeschlagen.