Am Freitagvormittag (02. Dezember 2022) hat ein Passant mitgeteilt, dass er in Hafenlohr im Kreis Main-Spessart einen leblosen Fahrradfahrer in der Nähe der Alten Mainbrücke gefunden hat. Die Unfallaufnahme erfolgte anschließend durch die Polizei Marktheidenfeld.

Gegen circa 08.30 Uhr ging die Meldung bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Der Fußgänger stellte an der Unterführung der Neuen Mainbrücke einen bewusstlosen Mann neben seinem Fahrrad fest und verständigte umgehend den Notruf. Für diesen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Fahrradfahrer tot aufgefunden: Obduktion bestätigt natürlichen Tod

Eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld ist mit der Unfallaufnahme betraut und konnte nach kurzer Zeit die Identität des Verstorbenen klären. Derzeit gibt es keinerlei Erkenntnisse für eine Fremdbeteiligung, es wird von einem Sturzgeschehen des 64-jährigen Mannes ausgegangen.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch die Obduktion des Mannes. Demzufolge war der Mann eines natürlichen Todes verstorben. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei daher zweifelsfrei aus.

Da zunächst unklar war, wie der Mann zu Tode gekommen ist, ordnete die Staatsanwaltschaft Würzburg die Obduktion des Leichnams an. Diese wurde am vergangenen Freitag in den Räumen der Rechtsmedizin durchgeführt. Durch das nun vorliegende Obduktionsergebnis bestätigt sich der Verdacht, dass der Mann aufgrund einer medizinischen Ursache und nicht an den Unfallfolgen verstorben ist.