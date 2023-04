In der Gartenstraße in Himmelstadt war ein 55-Jähriger am Mittwoch (26. April 2023) um 12.45 Uhr mit Renovierungsarbeiten auf einem Hofdach beschäftigt. Das bestand laut Polizei aus Eternitplatten, die bereits in die Jahre gekommen waren.

Wegen dieser Instabilität brach der Mann durch das Dach und stürzte ungefähr drei Meter in die Tiefe. Der 55-Jährige schlug auf einem Treppengeländer auf und kam im Kellerabgang auf dem Boden zum Liegen.

Bei Renovierungsarbeiten in Himmelstadt - 55-Jähriger bricht durch Dach

Der 55-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum nach Würzburg, wie die Polizeiinspektion Karlstadt mitteilte.

Vorschaubild: © Boris Roessler/dpa/Symbolbild