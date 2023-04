In der Nähe von Halsheim im Landkreis Main-Spessart wurde eine Katze in der Zeit von Dienstag (11. April 2023) um 20.00 Uhr bis Mittwoch (12. April 2023) um 08.00 Uhr so schwer verletzt, sodass sie in einer Tierklinik eingeschläfert werden musste. Den Verletzungen nach zu urteilen wurden diese der Katze vermutlich durch ein Werkzeug wie einer Mistgabel zugefügt, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Tierquälerei unter der Telefonnummer 09353/97410.

Vorschaubild: © myungho lee/pixabay.com/Symbolbild