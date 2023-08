Ein gekipptes Fenster nutzte wohl ein Unbekannter aus, um am Freitagmorgen (25. August 2023) in eine Wohnung in der Langenprozeltener Straße in Gemünden am Main einzudringen.

Mit Schmuck machte sich der Täter unerkannt aus dem Staub, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Einbruch in Wohnung in Gemünden am Main

Der Täter drang kurz nach dem die Bewohnerin gegen 06:45 Uhr ihr Zuhause verlassen hatte, durch das gekippte Fenster in die Wohnung ein. Im Schlafzimmer bediente er sich an einer Schmuckkiste und machte sich unerkannt davon.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen, die zwischen 06:45 und 08:00 Uhr in der Langenprozeltener Straße gegenüber dem Bahnhof verdächtige Personen beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.

Die Polizei gibt einige Tipps zum Einbruchschutz: