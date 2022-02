Die Umweltstation Weismain bietet vom 15. bis 19. August 2022 wieder ihre beliebte Radfreizeit für Jugendliche ab zwölf Jahren an. Wie das Landratsamt Lichtenfels erklärt, führt die Tour ganz nachhaltig in diesem Jahr etappenweise in die Rhön.

Dort lernen die Jugendlichen interessante Fakten über das Moor und das „Land der weiten Fernen“ kennen. Der Rückweg führt die Gruppe über Schweinfurt den Main entlang. Die Teilnehmer sollten zwischen zwölf und 14 Jahre alt sein und Kondition für Tagesetappen bis 80 Kilometer mitbringen.

Der Anmeldezettel mit Infos zu Abfahrt und Ankunft kann unter der Rubrik „Radfreizeit Rhön 2022“ auf der Website der Umweltstation (www.umweltstation-weismain.de) heruntergeladen und per Post oder Mail an die Umweltstation Weismain umweltstation@landkreis-lichtenfels.de geschickt werden. Bei Fragen steht das Team per Mail oder Telefon unter der Telefonnummer 09575/921455 zur Verfügung.