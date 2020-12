Magere 13,0 Liter pro Quadratmeter: Der Monat November verabschiedete sich mit dem zweitniedrigsten Wert in diesem Jahr. Nur der April ist heuer mit acht Litern pro Quadratmetern noch trockener gewesen. Doch seit diesem Extremwert im April entwickelten sich die Regenmengen recht positiv. Noch bis Oktober schien es ein leicht unterdurchschnittlicher, aber noch brauchbarer Wert zu werden. Hochgerechnet hätten sich 560 Liter ergeben, kein überragender Wert, aber auch kein ganz schlechter. Aber der November gab sich dann am Obermain, das zeigen die Daten der Wetterstation Bad Staffelstein , quasi als Komplettausfall. 13 Liter sind sogar noch einmal deutlich weniger als der Bundesschnitt gewesen, der sich bei 20 Litern bewegte, rund 45 Liter weniger als sonst üblich. Im Osten Deutschlands war es sogar noch trockener. Hier fielen stellenweise nur 10 Liter. Jetzt kann man froh sein, wenn es am Ende 520 Liter werden.