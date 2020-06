Ein Besuch aus Oberfranken hat für eine Großfamilie in Lengdorf (Landkreis Erding) schwerwiegende Folgen: Nachdem zu Beginn des Monats eine mit dem Coronavirus infizierte Frau aus dem Landkreis Lichtenfels das Haus der Familie besucht hatte, hat sich Covid-19 dort erheblich verbreitet. Das berichtet merkur.de.

Demnach ist Lengdorf nun zum lokalen Hotspot geworden: Bis Donnerstagnachmittag (18. Juni 2020) seien elf Kontaktpersonen der Lichtenfelserin positiv getestet worden. Zuvor hatte im Schnitt ein Infizierter nur noch einen weiteren Menschen angesteckt. Damit gilt die Frau aus Oberfranken jetzt als "Superspreaderin" - also als Mensch, der überdurchschnittlich viele Infektionen auslöst.

Superspreaderin aus Oberfranken: mindestens elf Infizierte

Laut Bericht suche das Gesundheitsamt nun nach weiteren Menschen, die mit der Oberfränkin Kontakt hatten. Problematisch sei es gewesen, dass die Angaben der erkrankten Dame teilweise unzutreffend gewesen seien und damit die Liste der Kontakte unvollständig sein könnte.

48 Kontakte seien nun bereits ermittelt worden. In dem Lengdorfer Mehrfamilienhaus, in dem es zu dem Ausbruch gekommen ist, leben nach Merkur-Angaben 23 Personen, darunter 15 Kinder. In der Nachbargemeinde Sankt Wolfgang seien vier weitere Familienmitglieder zu Hause. Eine Sprecherin des Gesundheitsamts teilte mit, dass es sich um eine Großfamilie mit mehreren Haushalten in beiden Orten handle. Sie sprach von einem „ausgedehnten Familienbesuch“ der Lichtenfelserin in den Pfingstferien, schreibt merkur.de.

Die gesamte Großfamilie sei getestet worden. Noch sei laut Gesundheitsamt unklar sich nicht sagen, ob die Frau auch Personen außerhalb der Familie angesteckt hat, oder ob die mittlerweile für weitere Neuinfektionen verantwortlich ist.

Dem Portal region-muenchen.de zufolge sei die Frau erst nach ihrer Rückkehr nach Oberfranken positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Landratsamt in Lichtenfels habe daraufhin das Gesundheitsamt im Landkreis Erding über die von der Erkrankten genannten Kontaktpersonen informiert. Alle wichtigen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie finden Sie im Ticker von inFranken.de.