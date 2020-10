Lichtenfels vor 1 Stunde

Fußball

Ligapokal - die Kontroverse startet

An diesem Wochenende starten die Klubs im Fußball-Spielkreis Coburg/ Lichtenfels/Kronach in den Ligapokal, der die Gelegenheit bietet, den Aufstieg in die nächste Liga zu verwirklichen.