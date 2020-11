Vereine gelten als typisch deutsch. Für nahezu alle Interessensgebiete gibt es welche, um die 600 000 im Land. Allerdings sind die Deutschen keineswegs Vereinsweltmeister, nicht einmal Europameister, wie die ZiviZgGmbH festgestellt hat. Laut ihren Datenerhebungen gibt es in den Niederlanden und Skandinavien mehr Vereine. Die Annahme, dass sie überwiegend im ländlichen Raum zu finden sind, ist auch falsch. Aber gerade auf dem Land sind Vereine wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, ermöglichen Teilhabe und stoßen ehrenamtliches Engagement an. Gerade hier haben die Verantwortlichen jedoch oft Zukunftssorgen, weil jüngere Mitstreiter fehlen. Mehr als 15 500 Vereine in ländlichen Regionen haben sich in den zurückliegenden zehn Jahren aufgelöst.