Rewe baut in Michelau einen größeren Markt und nutzt Fläche der Invista-Immobilie

Vor mehr als einem Jahr hat das zum US-Konzern Koch Industries gehörende Unternehmen Invista sein Werk am Standort Michelau aufgegeben. Die Immobilie an der Ahornstraße stand seither leer. Bei Nachfragen dazu hielt sich die Zentrale bedeckt. Nun wurde durch das Neubauvorhaben des benachbarten Rewe-Marktes bekannt, dass ein Teilabriss geplant ist. Entlang der Ahornstraße sollen Parkplätze ausgewiesen werden. Rewe hält den bestehenden Einkaufsmarkt am Ortsausgang in Richtung Neuensee für zu klein. Der von dem Handels- und Gewerbebauträger Auriga-GmbH, Bayreuth, geplante Ersatzneubau soll samt Getränkemarkt und Bäckerei-Café 1900 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassen. Der Gemeinderat änderte den bestehenden Bebauungsplan "Nord-Ost I" (Misch- bzw. Gewerbegebiet) dahingehend ab, dass dort ein Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel ausgewiesen wird. Wie Bürgermeister Dirk Rosenbauer ( CSU ) auf Nachfrage wissen ließ, habe ein anderes Unternehmen bereits Interesse an dem dann noch bestehenden Teil der Invista-Immobilie gezeigt. Und auch der bisherige Rewe-Markt soll keine Industriebrache werden. Hier habe die Gemeinde selbst Überlegungen angestellt. Beides sei aber noch nicht spruchreif.