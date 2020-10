Der mit Abstand größte Arbeitgeber im Landkreis Lichtenfels kommt gut durch die wirtschaftlich unsicheren Zeiten in der Corona-Pandemie. Schon das Halbjahresergebnis fiel gut aus. Mit den Umsätzen in den Monaten September und Oktober ist man in der Zentrale in Weismain auch sehr zufrieden. Doch wie geht man den Rest des Jahres an? Wir sprachen mit Patrick Boos, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Baur-Gruppe, über den Ausblick zum Weihnachtsgeschäft und seine Einschätzung der Lage.