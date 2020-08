Nur scheinbare Ruhe in Klosterlangheim

Nach der umstrittenen Hausdurchsuchung im Juni bei einem älteren Ehepaar gibt es zumindest offiziell keine neuen Erkenntnisse. Wer die Fahrbahn der Oberlangheimer Straße mit recht professionell wirkenden "Tempo 50"-Symbolen beschriftete und dadurch unbeabsichtigt Schaden an einem darüberfahrenden Auto verursachte, ist bislang nicht bekannt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Coburg hält sich bedeckt. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", sagt Johannes Tränkle. Und auch bei der Lichtenfelser Polizei verweist man auf das laufende Verfahren. Dass es erst am letzten Juli-Wochenende in dieser Sache eine Zeugenvernehmung gab, wie vor Ort zu hören war, wird eingeräumt. Konkrete ent- oder belastende Erkenntnisse hätten sich daraus aber nicht ergeben.