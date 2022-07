Rock im Wald 2022: Das erwartet dich beim diesjährigen Festival

in den Startlöchern Witchcraft, Dirty Fences & Co: Diese Leckerbissen aus der Stoner, Alternative & Heavy Rock Szene kommen nach Neuensee

Es ist wieder so weit: Bei den Betreibern des Rock-im-Wald-Festivals laufen die Vorbereitungen für das 22. Festival-Jahr auf Hochtouren. Rock im Wald ist ein gemütliches Stoner, Alternative & Heavy Rock Festival in Oberfranken, genauer in Neuensee bei Michelau (Landkreis Lichtenfels). Am letzten Juli-Wochenende startet das Event in die 22. Runde. Am Freitag, 29. Juli, und Samstag (30. Juli) wird es im Wald bei Neuensee rockig. Das Festival befindet sich auf dem saftigen Grün des VFB Neuensee, in der oberfränkischen Gemeinde Michelau. Dort gastieren diverse Bands aus der Stoner, Alternative & Heavy Rock Szene. Wir verraten dir, auf welche Bands du dich beim diesjährigen Rock-im-Wald-Festival freuen kannst.

Rock-im-Wald-Festival 2022: Das sind die Bands

Das oberfränkische Festival setzt auf Qualität, Abwechslungsreichtum und familiären Charakter. Entgegen vieler großer Festivals, die mit hunderten von Bands werben, gibt es hier nur eine Bühne, auf der sich sorgfältig ausgewählte Künstler die Klinke in die Hand geben. Rock im Wald ist ein Ereignis für Musikliebhaber, die keine Lust auf Gedrängel haben und zwischen den Bands lieber ein kühles Bier und die Stille des Bühnenumbaus genießen.

Gerade in Zeiten, in denen viele kleine Festivals ums Überleben kämpfen, gelingt es den Betreibern des Rock-im-Wald-Festivals immer wieder, ein überregional bekanntes, hochkarätiges Festival mit diversen Künstlern auf die Beine zu stellen. Für das Festival 2022 präsentieren die Veranstalter folgendes Line-up:

Mount Gammaray Burns

Kolossus Däächt

Daily Thompson

WoFat

1000Mods

Witchcraft

Mars Red Sky

Karl McGuffin

Mandrax Queen

Carson

Dirty Fences

Valley of the Sun

Spidergawd

Witch

Smoke Blow

King Buffalo

Infos und Tickets

Rund 1500 Feierwütige dürfen sich auf das Spektakel im Wald freuen. Auch wenn das Festival offiziell ausverkauft ist, besteht weiterhin die Möglichkeit, über verschiedene private Ticketbörsen oder den Social-Media-Kanälen der Veranstalter eines der begehrten Tickets zu bekommen.

Genres: Stoner Rock, Alternative Rock, Heavy Rock

Künstler (Auswahl): 1000Mods, Witchcraft, MarsRed Sky, Valley Of The Sun, Smoke Blow

Termin: 29./30. Juli 2022

Ort: Sportplatzstraße 15, 96247 Neuensee-Michelau in Oberfranken

Weitere Informationen rund um das Festival findest du entweder auf der Website der Betreiber oder auf den Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook.

Endlich wieder zur Lieblingsmusik abfeiern - jede Menge Festivals in Franken machen es möglich. Wir verraten euch, welche Festivals an den Sommer-Wochenenden 2022 in der Region stattfinden und welche eurer favorisierten Bands und Künstler in diesem Jahr wo zu sehen sind.