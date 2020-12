Die internationale Möbelmesse imm cologne " war den Herstellern stets lieb und teuer. Für Standmiete, - ausstattung und Logistik wurden Jahr für Jahr hohe Summen ausgegeben. Köln, das war ein Schaufenster, bei dem sich alles, was in der Branche Rang und Namen hat, präsentierte. Dort galt es, auf sich aufmerksam zu machen, neue Kunden zu gewinnen und Kontakte zu pflegen. Um den Jahreswechsel wurde auf Hochtouren an den Messeauftritten gearbeitet. Heuer ist das anders: Die "imm 2021" ist abgesagt. Als sie das letzte Mal stattfand, war Covid-19 noch unbekannt, wenige Wochen später griff das Coronavirus in der Welt um sich. Wie geht es den heimischen Möbelherstellern in diesem schwierigen Jahr, wie blicken sie in die Zukunft? Wir haben uns bei einigen Unternehmen aus dem Landkreis Lichtenfels umgehört.