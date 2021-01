Diesen Wahlkampf hat so niemand gewollt. Der plötzliche Tod von Bürgermeister Dirk Rosenbauer mit erst 41 Jahren am 16. Dezember war ein Schock für die Gemeinde. Die Gemeinderäte müssen den erschütternden Eindruck immer noch verarbeiten: Der junge Rathauschef war in einer Sitzung vor ihren Augen zusammengebrochen und konnte trotz sofortiger Hilfe nicht gerettet werden. Im engsten Kreis fand man sich zu einem Trauergottesdienst zusammen.