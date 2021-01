In einer Feierstunde, die Corona-bedingt nur im kleinsten Kreise stattfinden konnte, würdigten Aufsichtsratsvorsitzender Bruno Krick sowie die Vorstandskollegen Christoph Bäumel und Norbert Gellert die Leistungen des Bankdirektors. Der Präsident des Genossenschaftsverbandes Bayern (GVB), Jürgen Gros, verabschiedete sich per Videobotschaft von Michael Lieb. Für seine jahrzehntelange genossenschaftliche Tätigkeit erhielt Lieb eine Ehrenurkunde und wurde vom GVB mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Zusätzlich überbrachten die Mitglieder des Aufsichtsrats ihre virtuellen Grüße und Wünsche zum Abschied.

Doppelspitze übernimmt

Zukünftig besteht der Vorstand aus zwei Mitgliedern: Norbert Gellert verantwortet die Bereiche Kundenservice, Privat- und Firmenkunden und Christoph Bäumel die Ressorts Produktion, Steuerung und Betrieb.

Der Ebensfelder Michael Lieb kann auf eine lange Karriere im Genossenschaftswesen zurückblicken. Seinen Dienst in der Genossenschaftsorganisation begann Bankdirektor Michael Lieb nach Abschluss des Studiums zum Diplom-Kaufmann am 1. Dezember 1981 als Prüfungsassistent beim Bayerischen Genossenschaftsverband. Vier Jahre später erfolgte die Ernennung zum Verbandsrevisor. Am 1. April 1988 nahm er als Prokurist für alle Geschäftsbereiche die Interessen der ehemaligen Volksbank Ebensfeld wahr, bei der er nach der Pensionierung seines Vaters von 1990 bis 1994 als Vorstandsvorsitzender tätig war.

Seit der Fusion mit der Raiffeisenbank Staffelstein im Jahre 1994 war Lieb im Vorstand der jetzigen Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein. Im Jahr 2006 wurde er für seine 25-jährige Tätigkeit in der Genossenschaftsorganisation mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet und im April 2013 feierte er sein 25. Betriebsjubiläum.

Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Bankdirektor Randolf Menna wurde Lieb am 1. Oktober 2017 vom Aufsichtsrat zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Zusätzlich war Michael Lieb Koordinator der genossenschaftlichen Kreiswerbegemeinschaft und stellvertretender Vorsitzender des Genossenschaftskreisverbandes Lichtenfels, zuletzt zudem kommissarischer Kreisverbandsvorsitzender.red