Die Umzugspläne des Logistikunternehmens CS Trans scheinen nun rasch sehr konkrete Formen anzunehmen - und zwar im Michelauer Gewerbegebiet "Am Bahnhof". In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde das Vorhaben vorgestellt und das Gremium fasste einen einstimmigen Beschluss für eine geringfügige Bebauungsplanänderung. Der ursprünglich angedachte Neubau am bisherigen Firmensitz Grundfeld ist damit vom Tisch.