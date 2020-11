Mit Linsen hat Andreas Kremer früher ex akt zwei Tage im Jahr verbunden: Weihnachten und Silvester, weil sie da traditionell auf den Teller kamen; gekauft in irgendeinem Laden, geerntet in irgendeinem Land. Dass er einmal selbst Linsen auf seinen Feldern anbauen würde, das hätte sich der Nebenerwerbslandwirt aus Roth ( Stadt Lichtenfels ) nie träumen lassen. Und schon gar nicht, dass er einmal Biobauer würde. "Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind", beginnt er zu erzählen. Die Öko-Modellregion, die 2018 im Landkreis auf den Weg gebracht wurde, brachte letztlich den Stein ins Rollen. Kremer, damals 67 Jahre alt und in seinem Hauptberuf als Postbeamter bereits in Pension, war angesprochen worden, ob er sich den Anbau der hier nicht mehr heimischen Feldfrucht vorstellen könne. Er konnte. Verbunden war das mit der Bereitschaft, etwas Neues zu wagen, selbst auch neu zu lernen auf den von seinen Eltern übernommenen zwölf Hektar Ackerland.