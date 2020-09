Lichtenfelser Tafel trotzt Corona

Der Lockdown im Frühjahr des Jahres war beinahe allumfassend. Einzig Einrichtungen, die für den alltäglichen Bedarf dringend notwendig waren, blieben geöffnet. Die "Tafel Plus" in Lichtenfels ist für einige Menschen eine solche Einrichtung. Für einen symbolischen Obolus von drei Euro erhalten Bedürftige dort Lebensmittel. Trotzdem musste die Tafel schließen – und zwar vom 19. März bis zum 1. Juli. "Das war notwendig, weil viele ehrenamtlichen Helfer weit über 60 Jahre alt sind und somit zur Risikogruppe zählen. Wir wollten sie, aber auch unsere Kunden schützen", erklärt Stefanie Renner. Die Sozialpädagogin leitet die soziale Beratung der Diakonie und kümmert sich auch um die Abläufe bei der Tafel. Die sind in ihrer herkömmlichen Form kontaktlos nicht möglich.