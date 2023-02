Lichtenfels: Discounter-Kette Woolworth eröffnet Kaufhaus

Neuer Standort in der Theodor-Heuss-Straße 59

Bekleidung, Deko und mehr: Dieses Sortiment wird angeboten

Dieses wird angeboten "Artikel zu besonders günstigen Preisen": Unternehmen kündigt Eröffnungsaktionen an

Woolworth kommt nach Lichtenfels. "Voraussichtlich im Mai 2023 eröffnen wir ein Kaufhaus in der Theodor-Heuss-Straße 59 in Lichtenfels", erklärt eine Sprecherin gegenüber inFranken.de. Das Unternehmen äußert sich auch zu den Details der neuen Filiale - und zu besonderen Aktionen zur Eröffnung.

Neue Woolworth-Filiale in Lichtenfels auf 850 Quadratmetern - Rabatt-Produkte zur Eröffnung

Man präsentiere dort "auf etwa 850 Quadratmetern Verkaufsfläche unsere Sortimentsvielfalt", heißt es. "Diese besteht unter anderem aus Bekleidung für die ganze Familie, Haushalts- und Dekorationsartikeln, Elektrogeräten, Schuh- und Lederwaren, Heimtextilien, Schreib- und Spielwaren, Drogerie- und Kosmetikartikeln, Kurzwaren sowie einem kleinen Angebot an Snacks und Erfrischungsgetränken", wirbt die Kette.

Am Eröffnungstag biete Woolworth der Kundschaft "ausgewählte Artikel zu besonders günstigen Preisen an", so die Sprecherin. Zudem gebe es ein Glücksrad, "an dem Kundinnen und Kunden ihr Glück versuchen dürfen und kleine Give-aways gewinnen können".

In Lichtenfels sollen im neuen Discounter-Kaufhaus zehn bis zwölf Arbeitsplätze entstehen. "Für den Standort sind wir noch auf der Suche nach einer Filialleitung, Vollzeit-, Teilzeit- und Aushilfskräften", so die Sprecherin. Parkmöglichkeiten befänden sich direkt vor dem Gebäude. "Zuletzt war die Fläche an Expert vermietet", heißt es vonseiten von Woolworth zum neuen Lichtenfelser Einzelhandelgeschäft. Bald soll auch das konkrete Eröffnungsdatum feststehen.

Auch interessant: Postbank schließt einzige Filiale in Lichtenfels - nächster Standort rund 25 Minuten entfernt