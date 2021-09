Am Mittwochmorgen (29. September 2021) ereignete sich ein schlimmer Unfall in Lichtenfels in der Bamberger Straße.

Ein Vater, sowie sein 4-jähriger Sohn wurden von einem Lkw überfahren, wie die Polizei Lichtenfels mitteilt.

Schlimmer Unfall in Lichtenfels: Vater und Sohn von Lkw überfahren

Zum Unfallzeitpunkt herrschte in der Bamberger Straße reger Berufsverkehr und es kam auf der Viktor-von-Scheffel-Straße zu einem größeren Rückstau. Der 58-jährige Vater, der mit seinem Sohn auf dem Weg zum Kindergarten war, wollte die Hauptstraße zwischen den Fahrzeugen überqueren.

Genau in diesem Moment fuhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer an und übersah aufgrund seiner erhöhten Sitzposition die Fußgänger, die unmittelbar vor seinem Fahrzeug auf die Straße traten. Beide wurden vom Lkw erfasst und überrollt.

Hierbei erlitt der 4-Jährige so schwere Beinverletzungen, dass er vom Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Erlangen geflogen werden musste. Der 58-Jährige wurde zur Behandlung seiner Hand- und Bauchverletzungen ins Klinikum nach Coburg gebracht. Am Lkw entstand kein Sachschaden.

Fußgänger-Unfall in Lichtenfels: 46-jähriger Lkw-Fahrer erleidet Schock

Der 46-jährige Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich im Klinikum Lichtenfels versorgt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg kam ein Gutachter an die Unfallstelle. Die Bamberger Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Verletzten zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

