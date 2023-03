Der Frühling steht vor der Tür und die Einkaufsstadt Lichtenfels lädt traditionell zum ersten verkaufsoffenen Sonntag am 12. März von 12 bis 17 Uhr ein, das berichtet die Stadt Lichtenfels in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr wird es neben der großen Mobilitätsmeile auch wieder ein Street-Food-Festival geben.

Street-Food-Festival am Samstag, 11. und Sonntag, 12. März

Das „Schummeltag Street-Food-Festival“ kommt zum dritten Mal nach Lichtenfels. Auf dem Marktplatz kann dabei am Samstag, 11.03. von 12 bis 19 Uhr und Sonntag, 12.03.2023 von 11 bis 18 Uhr so richtig geschlemmt werden. Die verschiedenen Foodtrucks bieten allerlei Süßspeisen wie Donut Bällchen bis hin zu herzhaften Speisen wie verschiedenen Burgern aller Art, Spiralkartoffeln, Hot Dogs oder griechischen Gerichten alles an, was das kulinarische Herz begehrt.

Bei entspannter Atmosphäre und Livemusik können Street Food Spezialitäten aus aller Welt probiert und verköstigt werden. Um den Durst zu löschen, gibt es Softgetränke und Biere. Am Samstag spielt von 13 bis 19 Uhr der Musiker John Noville und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr Jerry James als Jets Duo. Für die kleinen Besucher ist natürlich auch gesorgt – mit einer Hüpfburg und einer Malecke wird es nicht langweilig. Weitere Infos zum Schummeltag Street-Food-Festival online unter: www.schummeltag-streetfood.de.

Verkaufsoffener Sonntag und Mobilitätsmeile am 12. März

Von 12 bis 17 Uhr öffnen am Sonntag, den 12. März auch die Geschäfte der Lichtenfelser Innenstadt ihre Türen und präsentieren die neue Frühjahrs- und Sommerware. Der Lichtenfelser Handel und die Gastronomie laden mit tollen Aktionen und Angeboten sowie fachkundiger Beratung zum gemütlichen Schlendern und Verweilen ein. Die Besucher dürfen sich auf einen gemütlichen Sonntagsbummel freuen mit leistungsstarken Händlern, hochwertigen Produkten, kompetenter und freundlicher Beratung sowie erstklassigem Service.

Traditionell zum ersten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr präsentieren ebenfalls ab 12.00 Uhr die Autohändler aus der Region die neuesten Fahrzeugmodelle. Quer durch die Fußgängerzone vorbei am Rathaus bis zum oberen Tor zieht sich die Autoausstellung mit über 35 Fahrzeugen und lädt zum Fachsimpeln, Preise vergleichen und Probe sitzen ein. Aber auch für Gartenfreunde gibt es mit Gartengeräten und Frühlingsblumen ein breites Angebot. Und wer für den Sommer eine Radtour plant, kann neben den neusten E-Bikes auch Lastenräder am Stand von Mr. Bike aus Lichtenfels testen und unter die Lupe nehmen.

Auch der Oberer Torturm mit der Sammlung der Fossilien des Jura ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Wer den Aufstieg bis in die oberste Ebene des Torturms wagt, wird mit einer atemberaubenden Panoramaaussicht über Lichtenfels und das Umland belohnt.

Sperrung Zufahrtsstraße Innenstadt

Am Sonntag, 12.03.2023 ist die Zufahrtsstraße zum Marktplatz vom Oberen Tor bis zur Einmündung Laurenzistraße aufgrund des verkaufsoffenen Sonntages und der Mobilitätsmeile von 09.00 bis ca. 19.00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Parkmöglichkeiten stehen in den innerstädtischen Parkhäusern Oberes Tor (Pabstenweg 9) und Unteres Tor (Am Stadtgraben 9) zur Verfügung. Die Stadt Lichtenfels bittet dies zu beachten und bedankt sich bereits vorab für das Verständnis aller Verkehrsteilnehmer.