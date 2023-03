Ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau in Lichtenfels eskalierte am Montagvormittag (20. März 2023) komplett: Nachdem der Mann und seine Kontrahentin in einer Wohnung in der Veit-Stoß-Straße verbal aneinander geraten waren, schlug der 28-Jährige der 26-Jährigen mit den Fäusten mehrmals auf den Kopf.

Die Verletzte wollte die Wohnung sofort verlassen, der Mann machte ihr aber einen Strich durch die Rechnung: Er wurde noch aggressiver und warf sie auf den Boden - daraufhin trat er sie sogar mit den Knien.

Nach Faustschlägen: Frau will flüchten, doch Mann lässt nicht von ihr ab

Bei einem weiteren Versuch der Frau, dem Schläger zu entkommen, wurde sie wieder gewaltsam nach unten gedrückt. Wie die Polizeiinspektion Lichtenfels berichtet, wurde sie in der Wohnung festgehalten, bis die Polizeibeamten eintrafen.

Nun erwartet den aggressiven Mann eine Anzeige wegen Körperverletzung.

