Lehrer und Lehrerinnen sowie Schüler und Schülerinnen der Heinrich-Faber-Musikschule Lichtenfels geben in Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen Kirche am 27. März 2022 um 17 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine-Hilfe in der katholischen Kirche Heilige Familie (Konrad-Adenauer-Straße 20, 96215 Lichtenfels).

Es wird kein Eintritt verlangt, dafür wird um Spenden gebeten, die am Ausgang in Spendenboxen abgegeben werden können. Wie die Stadt Lichtenfels berichtet, wird der gesamte Erlös aus den Spendenboxen an die Ukraine-Hilfe weitergeleitet.

Während der Veranstaltung gilt die 3G-Regel und alle Anwesenden werden gebeten, eine FFP-2-Maske zu tragen.

Die Organisatoren des Benefizkonzertes freuen sich auf zahlreiche Konzertbesucherinnen und Besucher.