Nach dem großen Stromausfall in Bamberg am Dienstag (09.08.2022) ist am Mittwoch (10.08.2022) in einer weiteren oberfränkischen Stadt das Licht ausgeblieben. In den frühen Morgenstunden sorgte ein technischer Defekt in zahlreichen Lichtenfelser Haushalten für Einschränkungen.

Gegen 7.30 Uhr morgens gingen in Teilen von Lichtenfels und dem Stadtteil Schney die Lichter aus – laut Angaben des Netzbetreibers Bayernwerk hatte möglicherweise ein Kabelfehler einen umfangreichen Stromausfall ausgelöst. Insgesamt sollen fünf Verteilerstationen betroffen gewesen sein, die rund 200 Haushalte der oberfränkischen Stadt mit Elektrizität versorgen.

Kabelfehler sorgt für Blackout in Lichtenfels – Störung schnell behoben

Schon gegen 8 Uhr waren die betroffenen Haushalte aber wieder am Netz. Sie werden nun zeitweise über andere Verteilerstationen voll versorgt. Der Kabelfehler selbst ist laut Angaben des Versorgers noch nicht vollständig behoben.

Die Reparatur soll jedoch so schnell wie möglich abgeschlossen sein, damit in Lichtenfels auch weiterhin eine störungsfreie Versorgung gewährleistet werden kann.

