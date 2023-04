Landkreis Lichtenfels: Von Aufsichtspflicht bis Kinderschminken - neue Spielmobilbetreuer wurden geschult

Wie das Landratsamt Lichtenfels berichtet, fand kürzlich wieder eine Schulung der Kommunalen Jugendarbeit für angehende Spielmobilbetreuerinnen und -betreuer statt. Die 13 neuen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer im Alter von 16 bis 19 Jahren werden zukünftig auf Festen und Spielplätzen im Landkreis Lichtenfels in Aktion zu sehen sein.

Der Nachwuchs wird dringend benötigt, weil die Gesamtzahl der Betreuenden in den vergangenen Jahren – vor allem in Folge der pandemiebedingten Einschränkungen – auf zwanzig gesunken ist. Um den Nutzen des Spielmobils vermitteln zu können, braucht es einige Qualifikationen: Man muss zuverlässig, geduldig und teamfähig sein. Zudem muss man mit anpacken können, wenn es ans Auf- und Abbauen der zum Teil schweren Geräte geht und vor allem: Man muss Spaß an der Arbeit mit Kindern haben.

Auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet wurden die jungen Leute in einer zweitägigen Schulung. Hier waren neben den rechtlichen Rahmenbedingungen (wie zum Beispiel die Grundlagen der Aufsichtspflicht), auch die Organisation der Einsätze, Notfallstrategien und das Spielen selbst Themen.

Denn nur wer selbst weiß, wie sich die Spielsituation anfühlt, kann abschätzen, wie Kinder agieren. Daher haben die neuen Ehrenamtlichen ausgiebig ausprobiert, auf- und abgebaut, Sicherheitsregeln gelernt, gespielt sowie Gipsen und Kinderschminken geübt. Lohn dieser Tätigkeit sind unbezahlbare Momente, strahlende Kinderaugen und Erlebnisse, die die eigene Persönlichkeit stärken.