„Wir freuen uns, den Kindertageseinrichtungen eine ‚KlimaKinder Kita Box‘ zum Thema Abfalltrennung und Abfallvermeidung bereitstellen zu können“, so Landrat Christian Meißner. „Umweltschutz kann nicht früh genug anfangen. Darum möchten wir, sobald wie möglich mit der Umweltbildung bei unseren Landkreis Kindern beginnen. Die Kita Box konnte mit dem Budget für Öffentlichkeitsarbeit des Zweckverbands für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken finanziert werden, wodurch wir allen Kitas im Landkreis Lichtenfels ein Exemplar kostenlos zur Verfügung stellen können.“

Wie das Landratsamt Lichtenfels mitteilt, beinhaltet die Kita Box zwei Bücher und ein Kamishibai. Ein Kamishibai ist ein Erzähltheater, das bereits vor über tausend Jahren von japanischen Wandermönchen eingesetzt wurde, um Menschen mittels Bildkarten Geschichten zu erzählen, ohne, dass diese lesen oder schreiben konnten.

Heute dient das Kamishibai vor allem in der Frühpädagogik der Förderung von Konzentration und Erzählkompetenz, der Erkennung und Benennung abstrakter Situationen und fördert die Fantasie und Sprachentwicklung der Kleinen.

Die Kita Box enthält zudem allerlei Ideen für mögliche Aktionen, die Thematik Abfalltrennung und Abfallvermeidung im Kita-Alltag zu thematisieren, so zum Beispiel Arbeitsblätter oder auch Malvorlagen, welche zusätzlich zum Download bereitstehen. In kindgerechten Bildern und Texten erleben die kleinen (und großen) Leser ab drei Jahren Abenteuer mit Fritzi und ihrem Hund Lulu.

Ein Exemplar der Kita Box überreichte der Landrat kürzlich symbolisch persönlich an die BRK Kindertagesstätte „Am Klinikum“. „Wir würden uns freuen, wenn die Kita Box eine Unterstützung für Sie vor Ort darstellt, bereits den Kleinsten nahezubringen, dass jeder einzelne, ob Groß oder Klein, einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten kann", wendet sich Anika Leimeister, Klimaschutzbeauftragte und Abfallberaterin am Landratsamt Lichtenfels, an die Leiterinnen und Leiter der Kindertagesstätten.

Die restlichen Kita Boxen werden in den nächsten Tagen im Landkreis verteilt.