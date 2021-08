Im Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels gibt es derzeit viele freie Termine. Deswegen werden die Freien Impfstunden im Bayerischen Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels und die Sonderimpftermine auch in der kommenden Woche ausgeweitet. Dadurch soll Impfwilligen ein möglichst einfacher Zugang zu einer Impfung ermöglicht werden. Das teilt das Landratsamt Lichtenfels mit.

"Nicht zuletzt mit Blick darauf, dass die Gesundheitsministerkonferenz am 2. August 2021 beschlossen hat, allen Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ein Impfangebot zu unterbreiten", starte das Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels am Samstag, 14. August 2021, jeweils von 8.30 bis 11.30 sowie von 13.15 bis 16 Uhr nochmals einen Familienimpftag.

Des Weiteren bietet das Impfzentrum am Samstag, 14. August 2021, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr und am Dienstag, 17. August 2021, von 9 bis 12 und von 13 bis 16.30 Uhr Sonderimpftermine am Citycenter LIF.E in Lichtenfels an, ferner weitere am Freitag und Samstag, 20. und 21. August 2021, jeweils von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums Altenkunstadt vor dem Rewe-Markt (Weismainer Straße 17) und am Freitag, 28. August 2021, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr einen zusätzlichen am E-Center in Burgkunstadt.

Im Impfzentrum in der Gabelsbergerstraße 22 in Lichtenfels würden auch in der kommenden Woche (Kalenderwoche 33) freie Impfstunden angeboten. Im Rahmen dessen können Impfwillige ebenfalls ohne Termin eine Impfung erhalten. Diese erfolge entweder mit mRNA-Impfstoff (Biontech / Moderna) oder mit Johnson & Johnson.

Weitere Termine und die benötigten Unterlagen findet ihr unter Landkreis Lichtenfels, Oberfranken, Bayern | Informationen für die Bürger (lkr-lif.de).

Eine Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Bayerische Impfportal sei für die Sonderimpfaktion und für die Freien Impfstunden nicht notwendig. Eine Impfung an diesen Tagen sei unter folgenden Voraussetzungen möglich:

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie mit mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) oder mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft werden.

Sie waren in den letzten sechs Monaten nicht mit Corona infiziert.

Sie haben in den letzten zwei Wochen keine andere Impfung erhalten.

Die impfwilligen Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, zur Impfung ein Ausweisdokument und (falls vorhanden) ihr Impfbuch mitzubringen.

Zweitimpfungen im Rahmen der freien Impfstunden des Impfzentrums Lichtenfels

Aufgrund des ausreichend zur Verfügung stehenden Impfstoffes können Erstgeimpfte ebenfalls zu den oben genannten Terminen im Rahmen der „Freien Impfstunden“ ins Impfzentrum Lichtenfels kommen, um dort ihre Zweitimpfung zu erhalten. Das für den jeweiligen Impfstoff vorgeschriebene Impfintervall zwischen Erst- und Zweitimpfung muss dabei in jedem Fall eingehalten sein. Dies beträgt bei einer Erstimpfung mit dem Impfstoff von BioNTech mindestens drei und bei einer Erstimpfung mit den Impfstoffen von Moderna bzw. AstraZeneca mindestens vier Wochen. Dabei sei unerheblich, ob die Erstimpfung bereits im Impfzentrum Lichtenfels oder anderweitig (z. B. niedergelassene Ärzte, Betriebsärzte etc.) vorgenommen worden ist.

Impflinge mit bestehendem Zweitimpftermin im Impfzentrum Lichtenfels könnten unter Einhaltung der oben definierten Voraussetzungen ebenfalls von diesem Angebot Gebrauch machen. Alternativ könne es auch eine individuelle telefonische Terminvorverlegung unter 09571 18-160 (Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr) geben.

Dieses Angebot gelte nicht für Impfangebote außerhalb des Impfzentrums Lichtenfels.

Studie über Nebenwirkungen läuft derzeit

Seit 2. Juli 2021 läuft im Impfzentrum eine eigene Studie zu den Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung. Die Teilnahme ist freiwillig. Unter den Teilnehmern der Studie verlose das Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels 300 Eintrittskarten für die Obermain Therme. Die Fragebögen könnten entweder händisch oder online ausgefüllt werden.