Tödlicher Unfall am Donnerstag: Auf der Kreisstraße von Ützing in Richtung Stublang im Landkreis Lichtenfels war gegen 12.15 Uhr ein 45-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. Laut Bericht der Polizei wollte er auf die Staatsstraße 2204 auffahren, als er im Kreuzungsbereich den Wagen eines 32-Jährigen übersah.

Dessen Auto prallte in die Fahrerseite des Wagens des 45-Jährigen. Der 45-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Sein 43-jähriger Beifahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Stublang: Tödlicher Unfall am Tag vor Heiligabend - Mann stirbt in Wrack

Die Polizei Bad Staffelstein ist derzeit noch vor Ort. Für die Dauer der Aufnahme des Unfalls ist der Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2204 bei Stublang komplett gesperrt. (Stand: 15 Uhr). Der Gesamtschaden beläuft sich auf 45.000 Euro. Ein Sachverständiger unterstützt die Polizei bei der Klärung der Unfallursache auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg.

Wie Timm Vogler, Kreisbrandrat der Feuerwehr im Landkreis Lichtenfels, am Unfallort erklärte, sei so ein Einsatz am Tag vor Heiligabend für alle Rettungskräfte eine "massive Belastung". Er hoffe, dass die "Kameradinnen und Kameraden durch die Gespräche mit der psychosozialen Notfallversorgung die Kraft gewinnen, damit sie die Feiertage im Kreis der Familie feiern können." Vier Spezialisten der Notfallseelsorge waren vor Ort, um die Einsatzkräfte zu betreuen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Merzbach