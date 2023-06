Zu einem Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften ist es am Freitag (09. Juni 2023) gegen 16:00 Uhr im Kleinziegenfelder Tal im Kreis Lichtenfels gekommen. Eine Gruppe Sportkletterer war im Bereich der Diebeshöhle am Fels unterwegs. Aus Unachtsamkeit rutschte eine 23-jährige Sportlerin ab und fiel in den Sicherungsgurt.

Beim Sturz prallte die junge Frau mit der Schulter gegen die Felswand und zog sich eine Oberarmfraktur zu, wie die Polizeiinspektion Lichtenfels am Samstag (10. Juni 2023) berichtet. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde zur Bergung der Verletzten die Bergwacht alarmiert. Während des Einsatzes wurde das Ziegenfelder Tal von den umliegenden freiwilligen Feuerwehren zwischen Weihersmühle und Schwarzenmühle für den Verkehr gesperrt und die Verkehrsregelung übernommen.

Oberarmfraktur zugezogen: Junge Frau wird mit Rettungshubschrauber ins Lichtenfelser Klinikum gebracht

Nachdem die junge Frau zur Straße gebracht werden konnte, wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Lichtenfels geflogen und dort stationär aufgenommen.

Alle Personen der Gruppe waren Klettererfahren und für den Klettersteig entsprechend ausgerüstet. Fremdverschulden konnte, sowie Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften, ausgeschlossen werden.