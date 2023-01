Ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Lichtenfels wird sich demnächst wegen zahlreicher Strafdelikte verantworten müssen, das teilte die Polizeiinspektion Lichtenfels in einem Pressebericht mit.

Der Mann war am Mittwochnachmittag, dem 25. Januar 2023, gegen 16.45 Uhr mit einem schwarzen 3er BMW auf der B 173 in Fahrtrichtung Suhl unterwegs, als ihn eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Coburg an der Anschlussstelle Lichtenfels Mitte versucht hatte anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen.

Wilde Verfolgungsjagd: Autofahrer möchte vor Polizei nicht anhalten

Anstatt anzuhalten, ignorierte der Fahrer sämtliche Anhaltesignale und beschleunigte seinen Wagen weiter, um mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kronach weiterzufahren. An der Ampelanlage Höhe Michelau überholte der 42-Jährige ohne Rücksicht auf geltende Regeln gleich mehrere Fahrzeuge, indem er über die Gegenfahrspur fuhr und bei Rot über eine Ampel raste.

Danach ging die Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und dem 42-Jährigen weiter in Richtung Hochstadt. Hierbei zeigte der Mann immer wieder ein rücksichtsloses Verhalten und überholte mehrfach andere Verkehrsteilnehmer auf halsbrecherische Art und Weise. In Burgkunstadt wollte eine an der Verfolgungsjagd beteiligte Polizeistreife den Verkehrsrowdy durch Querstellen ihres Dienstfahrzeuges zum Anhalten bewegen. Der 42-Jährige zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt, bremste anfänglich leicht ab und beschloss sich dann durch die schmale Lücke zwischen Streifenwagen und Fahrbahnrand durchzuzwängen. Dabei rammte er mit seinem Wagen den Streifenwagen und beschädigte ihn rechten Frontbereich. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Polizei Lichtenfels bittet nun etwaige Zeugen beziehungsweise durch den Vorfall gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich mit der Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer: 09261-5030 in Verbindung zu setzen.

