In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen über Entlassungen bei Firmen im Landkreis, die über Jahre hinweg als stabil bis sogar prosperierend galten. Die Ursachen sind ähnlich, aber doch unterschiedlich. Bei Concept Laser/GE Additive fallen 90 Stellen im Unternehmen weg - etwa 20 Prozent der Arbeitsplätze dort. Dabei haftete dem Aufstieg des Unternehmens etwas scheinbar Unaufhaltsames an, doch die Krise in der Luftfahrtindustrie in Corona-Zeiten hinterließ hier tiefe Spuren.