Im Café mit dem Großen Zampano

Mittagspause in einem hiesigen Stehcafé. Da liegt eine Liste aus, auf der man sich gemäß der Corona-Schutzmaßnahmen einzutragen hat. Es sollte nicht so sein, dass ich lesen kann, wer vor mir da war oder mit mir da ist und wie diese Leute zu erreichen sind. Das wäre ganz klar ein Verstoß gegen die Vorgaben - und ich möchte mich auch selbst darauf verlassen können, dass meine persönlichen Daten geschützt sind. Wenn also auf einer dieser Listen als Namenseintrag "Großer Zampano" zu lesen ist, dann haben mindestens zwei Leute etwas falsch gemacht: derjenige, der es durch seinen vermeintlich witzigen Eintrag nicht ermöglicht, dass er umgehend verständigt wird, falls man davon ausgehen müsste, dass er hier mit einem Corona-Infizierten in Kontakt gekommen ist, und derjenige, der es zulässt, dass die Registrierung gar nicht oder derart schlampig vorgenommen wird. Wenn das offenkundig wird, steht vor allem der Betreiber des Lokals in der Verantwortung.