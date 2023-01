Bad Staffelstein vor 1 Stunde

Kassierte er ihre Rente weiter?

Mann entdeckt toten Nachbarn - Polizei findet Leiche der Mutter in Tiefkühltruhe

Schauriger Fall in Oberfranken: Als ein Mann aus Bad Staffelstein kurz vor Weihnachten durch das Fenster seines Nachbarn sah, entdeckte er den 45-Jährigen leblos in dessen Haus. Die Polizei fand schließlich noch eine weitere Leiche in dem Haus.