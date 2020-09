Geborgenheit in Weide gefunden

Von einem Mann, der sich seit rund 20 Jahren dem Weidenanbau widmet und seit zehn Jahren regelmäßig mit Deko-Objekten aus dem Naturmaterial einen Korbmarkt-Stand betreibt, darf man annehmen, dass er auch etwas aus Weide Geflochtenes besitzt, das ihm besonders ans Herz gewachsen ist. Aus Anlass dieser Serie fragen wir also bei Heinrich Geßlein nach, ob er nicht so etwas wie einen "Lieblingskorb" hätte. Nach kurzem Überlegen gibt er zur Antwort, sein liebstes Flechtobjekt wäre etwas größer. Es handele sich um die Pergola vor seinem Haus in Marktgraitz , die er vor etwa fünf Jahren aus Weidenstangen gebaut hat. Bauen erscheint zunächst nicht als das richtige Wort. Denn wer den von Grün umwucherten Freisitz aufsucht, nimmt auf den ersten Blick keine menschliche Vorgabe mehr wahr. Und doch machte eine Handvoll etwa sechs Meter langer Weidenruten den Anfang zu diesem runden Etwas, das nun so viel Geborgenheit vermittelt. Ein Tisch und Sitzplätze stehen darin bereit, auch ein Liegestuhl ist da. Hier kann man tagsüber einfach mal eine Pause einlegen oder abends mit der ganzen Familie zusammensitzen. Dank Weinlaub und Hopfenranken ist es schön schattig dort, und im Gegensatz zum angrenzenden Wintergarten heizt sich dieser Platz auch wenn's draußen sehr heiß ist nicht auf.