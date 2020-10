Die Mund-Nasen-Maske bleibt jetzt die ganze Zeit über drauf: Das war die erste neue Regel, mit der sich alle Teilnehmer der Kreistagssitzung am Montagmorgen konfrontiert sahen. Zwar wird das Signal der Corona-Ampel erst ein, zwei Tage zeitversetzt umspringen, doch de facto ist der Landkreis jetzt dunkelrot. Am Wochenende wurde die 100er-Marke beim Inzidenzwert durchbrochen, der das Infektionsgeschehen der letzten sieben Tage angibt. Landrat Christian Meißner CSU ) konfrontierte die Kreisräte mit einer Grafik, die zeigt, wie die Zahlen in die Höhe geschnellt sind.