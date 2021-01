Was bleibt, sind die Zuschüsse der Stad Lichtenfels und des Landkreises. "Corona schwebt halt über allem", so Sandra Schunk. Sie kennt die schwierigen Verhandlungen und aufwendigen Antragsverfahren, wenn es darum geht, zusätzliche Zuschüsse für anstehenden Baumaßnahmen zu bekommen.

Seine Spuren hat der Einbruch im Sommer des abgelaufenen Jahres hinterlassen, bei dem nicht nur ein Geldbetrag von rund 1500 Euro zusammen mit dem kompletten Safe gestohlen wurde. Wesentlich größer war der Schaden, den die Täter beim Einbruch angerichtet haben: Unter anderem wurde der Zaun im Hundeauslauf zerschnitten, um auf das Gelände zu gelangen. Der Schaden war höher als die Beute.

"Unzählige Baustellen": Beheizte Räume für Welpen fehlen

Inzwischen wurde eine Videoüberwachung eingerichtet, mit der sich das gesamte Gelände sehr gut überwachen lässt. Auch die Ausleuchtung des Geländes wurde verbessert. Lediglich die Reparaturarbeiten an der Tür und die Vergitterung der Fenster sind noch nicht abgeschlossen.

Hinter diesen Reparaturmaßnahmen sollen aber die anderen Maßnahmen nicht zurückstehen. Dazu gehört der Neu- und Umbau der Katzenquarantäne. Auch ein zusätzliches beheizbares Vermittlungszimmer soll fertiggestellt werden. Das Katzenaußenhaus muss dringend renoviert werden. Das gilt auch für die Quarantänestation für Hunde. Wichtig wären hier beheizte Räume für Welpen, alte oder kranke Hunde. "Wir haben ungezählte Baustellen, die man halt erst nach und nach in Angriff nehmen kann."

Der Deutsche Tierschutzbund berät das Tierheim-Team bei den Neubauten und führt Fortbildungen für das Personal durch. Wenn man Glück hat und einen Antrag gestellt hat, erhält man dabei auch eine finanzielle Unterstützung.

Aktuell im Tierheim: Elf Hunde und zehn Katzen

Und wie geht es angesichts der Corona-Pandemie den Tieren im Lichtenfelser Tierheim? Jahreszeitlich bedingt befinden sich aktuell weniger Tiere im Tierheim. Aktuell sind es elf Hunde, zehn Katzen, ein Kaninchen, fünf Zebrafinken und zwei Farbmäuse. Glücklicherweise konnten in der Zeit nach Weihnachten mehrere Katzen vermittelt werden. Froh ist man auch, dass die Zeiten vorbei sind, als nach den Feiertagen Tiere im Tierheim abgegeben wurden, die irrtümlich als Geschenk gekauft wurden.

Auch wenn das Tierheim geschlossen ist, dürfen Menschen, die sich für Tiere interessieren, also ein Tier in ihre Obhut nehmen wollen, das Gelände des Tierheims Lichtenfels besuchen. Nach einem telefonischen Vorgespräch können die Interessenten die Tiere kennenlernen. Gerade bei Hunden findet ja vor der Übergabe oft ein mehrfaches Gassi-Gehen statt. Alles läuft dabei unter der Einhaltung der Hygieneregeln und einer vorausgegangenen Terminvereinbarung ab.

Grundsätzlich wird dabei kein Tier "auf Zeit" vermittelt, auch wenn vielleicht mancher Interessent sich dies angesichts des Lockdowns und der unterrichtsfreien Zeit so gewünscht hätte. "Da schauen wir schon genau drauf, ob ein Tier auf Lebenszeit gewünscht wird oder ob es nur der Lückenbüßer sein soll. Da spielen wir nicht mit", erklärt Sandra Schunk ganz entschieden.

Betreuung im Schichtbetrieb

Betreiber des Tierheims ist der örtliche Tierschutzverein. Sehr gern arbeitet das engagierte Team mit dem Vorsitzenden des Lichtenfelser Tierschutzvereins Roland Spichal zusammen. Für die tägliche Betreuung der Tiere sorgen die beiden Vollzeitkräfte und zwei Teilzeitkräfte. In einer Art Schichtbetrieb arbeiten die beiden Teams zusammen. Sie ergänzen sich, falls tatsächlich jemand vom Personal in eine häusliche Quarantäne gehen müsste. "Ein kleiner Vorteil besteht darin, dass das Team im Tierheim durch den Wegfall der Öffnungszeiten inzwischen mehr Zeit für die Tiere hat", erläutert Sandra Schunk. Damit ist auch das so wichtige Ausführen der Hunde gewährleistet. Hier gibt es eine willkommene Unterstützung durch die "Stamm-Gassi-Geher." Bei ihnen handelt es sich meist um Vorstandsmitglieder des Tierschutzvereins. Die gehen weiterhin mit den Hunden spazieren.

Wer das TierheimLichtenfels unterstützen möchte, kann dies am einfachsten mit einer Mitgliedschaft tun (jährlich 25 Euro). Nähere Einzelheiten erfährt man auf der Website im Internet. Aber auch Einzelspenden auf das Konto bei der Sparkasse DE 20783500000092 501915 sind herzlich willkommen (Verwendungszweck "Spende für TierheimLichtenfels"). Der Tierschutzverein sagt allen Spendern und Tierfreunden und Helfern ein herzliches Dankeschön. Weitere Informationen gibt es bei Sandra Schunk unter der Telefonnummer 09571/3875.

