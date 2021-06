Zwölf Jugendfeuerwehrmitglieder aus den Wehren Arnstein, Wallersberg-Mosenberg und Weismain holten am Samstag, 26. Juni den Wissenstest für das Kalenderjahr 2020 nach. Der ursprüngliche Termin, der auf November 2020 eingeplant war, musste Corona-bedingt ausfallen.

Lange Zeit war unklar, ob der Wissenstest mit dem Motto „Umgang mit Schläuchen, Armaturen und Leinen“ überhaupt noch stattfinden konnte. Die positive Entwicklung der Infektionen gestattete es jedoch, diesen nachzuholen.

Unter strengen Hygieneauflagen wurde den Mädchen und Jungen eine Woche vor dem Abnahmetermin das theoretische und praktische Grundwissen durch die Weismainer Jugendwarte und Ausbilder vermittelt. Eine Wissensvertiefung war über die neue Online-Lernplattform www.feuerwehr-lernbar.bayern der Feuerwehrschulen in Bayern möglich.

Kreisbrandmeister Matthias Müller und Jugendwart Roland Dauer zollten den Jugendlichen ihr höchstes Lob, dass sie sich nach einer so langen Auszeit erfolgreich der Prüfung gestellt haben. Müller appellierte an alle, der Feuerwehr die Treue zu halten. Seien es doch die jungen Nachwuchskräfte von heute, die morgen den Brandschutz sicherstellen, so der Kreisbrandmeister.

Stufe 1 BRONZE

Dauer Eva, 2 Fischer Luis (beide Weismain)

Schorn Emilia (Arnstein)

Stufe 2 SILBER

Dauer Johannes, Betz David, Tungl Jannis (alle Weismain)

Daschner Simon, Schmitt Erik (beide Wallersberg-Mosenberg)

Zeis Robin (Arnstein)

Stufe 3 GOLD

Fischer Julian, Kappl Emanuel (beide Weismain)

JF intern URKUNDE

Für seine siebte Teilnahme wurde an Dauer Andreas (Weismain) eine Urkunde verliehen.