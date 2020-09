Fasching als ernste Sache

Jetzt im September müsste normalerweise ein Motto für die kommende Faschingszeit gefunden werden, dann würde der Kulissenbau losgehen. Aber in der Corona-Pandemie ist nichts normal, und die Aktiven des Staffelsteiner Karnevalsklubs (SKK) werden in nächster Zeit höchstens mal ihre Lagerhalle oberhalb der Georgenkapelle gründlich aufräumen. Unter den geltenden Auflagen könne ein Ball mit über 1000 Leuten auf keinen Fall stattfinden, meint Matthias Graß, der Präsident des Klubs. Bei einer deutlich reduzierten Besucherzahl wäre so eine Veranstaltung aber nicht mehr finanzierbar. Auch eine Prunksitzung wie im vergangenen Jahr mit rund 870 Gästen ist nicht vorstellbar.