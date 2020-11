In diesen Corona-Zeiten hilft es nicht nur, seinen Humor zu bewahren, sondern auch das Selbst etwas zu pflegen, wenn in Lockdown-Light-Zeiten und sonnenarmen Novembertagen die Stimmung aus dem Gleichgewicht gerät. In Weismain sitzt ein Spezialist dafür, der Konditor Franz Besold. Er ist auch bekannt als Till, in dessen Figur er in der Faschingszeit schlüpft. Was rät er in diesen etwas trüben Zeiten? "Der November ist ja auch ein Monat, in dem man an Verstorbene erinnert. Aber auch das kann positiv sein, wenn man einfach an manche Anekdote mit einem Schmunzeln zurückdenkt und weniger an traurige Sachen." Was ihm am November stört: "Ich mag diese kitschigen Weihnachts- und Adventsdekorationen nicht, die teilweise schon seit August in den Märkten stehen."